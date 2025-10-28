DPD Award Perdana, Apresiasi Tokoh Inspiratif dari Daerah, Inilah Juaranya

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk pertama kalinya menggelar ajang DPD Award 2025, sebuah penghargaan yang mengapresiasi tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai daerah di Indonesia. Acara penganugerahan berlangsung di Gedung Tri Brata, Jakarta Selatan, dan dihadiri langsung oleh Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin.

Dalam keterangannya sebelum malam penganugerahan, Sultan menyebut bahwa DPD Award merupakan langkah awal lembaganya dalam menjaring dan mengenali "lokal hero" yang selama ini berkontribusi besar di daerah namun belum mendapat sorotan publik.

"Sebagai representasi masyarakat daerah yang ditempatkan di pusat, kami ingin menangkap begitu banyak potensi yang selama ini mungkin belum tergali. Melalui DPD Award ini, kami ingin menemukan lokal hero dan lokal champion di berbagai bidang," ujar Sultan, Selasa (28/10).

Sultan menegaskan, penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya DPD RI untuk memastikan bahwa setiap potensi kecil di daerah dapat diapresiasi dan ditampilkan di level nasional. "Kalau begitu banyak pahlawan-pahlawan kecil di bidang dan daerah masing-masing, maka kemajuan daerah tentu akan lebih cepat. Daerah maju, Indonesia kuat. Intinya itu," tambahnya.

Ajang DPD Award 2025 ini melibatkan tim juri independen yang dinilai kredibel dan bebas intervensi dari pimpinan DPD. Proses penilaian dilakukan secara transparan, dengan kategori penghargaan meliputi Sosial dan Kesehatan, Kebudayaan dan Pariwisata, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, serta Ekonomi Kreatif.

Para penerima DPD Award RI 2025 antara lain Aqsa Syauqi (Bidang Pembangunan Sosial dan Kesehatan), Sugeng Handoko (Bidang Kebudayaan dan Pariwisata), Khofifah Indar Parawansa (Bidang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan), Febrita Lustia (Bidang Ekonomi Kreatif), dan Bayu Satria (Kategori Khusus Pejuang Kelompok Rentan).

Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menuturkan, DPD Award masih dalam rangkaian HUT ke-21 DPD RI. "Momentum HUT ke-21 ini DPD RI mengambil peran strategis untuk meningkatkan public awareness terhadap eksistensi dan fungsi DPD RI, menumbuhkan sense of belonging masyarakat terhadap lembaga perwakilan daerah serta memperluas pemahaman publik melalui pendekatan kreatif humanis dan dekat dengan keseharian masyarakat," tegas Iqbal.

Hadir sejumlah tokoh nasional dalam acara tersebut antara lain Mendagri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pariwisata Widyanti Putri, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, hingga Wamenaker Afriansyah Noor. (tan/jpnn)