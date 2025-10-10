DPD Patria Jakarta dan SMA Tarakanita 2 Pluit Gelar Seminar dan Sosialisasi Pencegahan TPPO

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPD Patria) Jakarta dan SMA Tarakanita 2, Pluit Jakarta menggelar Seminar dan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bertempat di SMA Tarakanita 2 Pluit, Jakarta pada Jumat (10/10/2025).

Dalam seminar ini, hadir sejumlah pembicara yaitu Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian PPPA Ir. Priyadi Santoso, M.Si;

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barend; Ketua Jaringan Saraswati Djohadikusumo; Koordinator Talitha Kum Jaringan Jakarta Sr. Irena Handayani, OSU dan Friederich Batari dari DPP Patria sekaligus Jurnalis JPNN sebagai moderator.

Ketua DPD Patria Jakarta Simon R menekankan pentingnya membangun kesadaran kaum muda Indonesia untuk menghadapi tantangan terhadap isu sosial dan kemanusiaan yang makin kompleks.

“Salah satunya adalah persoalan tindak pindana perdagangan orang,” ujar Simon.

Sementara itu, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian PPPA Ir. Priyadi Santoso saat menerima audiensi dengan DPD Patria Jakarta, Kamis (9/10/2025) mengatakan korban tindak pidana perdagangan orang memang masih rentan bagi perempuan dan anak.

“Untuk itu, kami menyambut baik rencana Patria Jakarta dan SMA Tarakanita 2 menggelar seminar dan sosialiasi pencegahan TPPO,” ujar Priyadi Santoso.

Untuk diketahui, Semina ini diikuti oleh Kepala SMA Tarakanta 2 Pluit Yosef Todarung, SS, MM dan para guru serta para siswa SMA Tarakanita 2, dan sejumlah perwakilan Ormas.