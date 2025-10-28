Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Legislatif

DPD RI Gelar Anugerah Perdana untuk Tokoh Daerah Berprestasi Malam Ini

Selasa, 28 Oktober 2025 – 17:27 WIB
DPD RI Gelar Anugerah Perdana untuk Tokoh Daerah Berprestasi Malam Ini - JPNN.COM
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menggelar malam anugerah perdana kepada sejumlah tokoh masyarakat daerah yang dinilai berkontribusi signifikan di berbagai sektor. Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan menggelar malam anugerah perdana kepada sejumlah tokoh masyarakat daerah yang dinilai berkontribusi signifikan di berbagai sektor. Acara yang rencananya digelar di The Tribrata Hotel, Dharmawangsa, Jakarta, pada Selasa (28/10) malam ini, menjadi penghargaan pertama yang diselenggarakan lembaga tersebut dalam 21 tahun usia DPD.

“DPD Award ini digelar untuk pertama kalinya setelah DPD berumur 21 tahun," kata Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/10).

Sultan menjelaskan bahwa melalui acara ini, DPD ingin merangkum berbagai aspirasi dan permintaan dari daerah. Ia menekankan bahwa para anggota DPD pada prinsipnya merupakan perwakilan dari seluruh daerah di Indonesia.

Menurutnya, selama ini banyak tokoh masyarakat yang berperan penting di daerah mereka masing-masing, namun kontribusinya sering kali tidak terlihat.

“Beberapa kategori pantas diberikan kepada orang daerah atau tokoh-tokoh daerah yang memang kontribusinya cukup signifikan," ujarnya.

Kontribusi tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sosial, kesehatan, pariwisata, hingga kebudayaan. Meski demikian, Sultan mengaku belum dapat mengungkapkan nama-nama nominasi penerima penghargaan, dengan alasan tidak berwenang dan tidak ingin mengintervensi kerja panitia.

Sultan juga memastikan bahwa pemberian anugerah ini bukan sekadar seremonial. Ia menegaskan bahwa penghargaan akan diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai layak.

“Ini cara kami bagaimana memperkenalkan, atau public awareness kepada lembaga DPD. Sehingga mereka yang tadinya belum begitu aware, tidak seperti DPR, ini bagian yang tidak terpisahkan, eksistensi lembaga kita angkat," tutup Sultan. (tan/jpnn)

DPD RI gelar DPD Award perdana malam ini, beri penghargaan kepada tokoh daerah yang berkontribusi di berbagai sektor.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

TAGS   DPD RI  anugerah  Senator  sultan 
