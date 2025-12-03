Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

DPI Nilai Klaim Air Pegunungan Aqua Tidak Langgar Etika Iklan

Rabu, 03 Desember 2025 – 08:30 WIB
Ketua Badan Musyawarah Etika Dewan Periklanan Indonesia (DPI) Hery Margono menilai klaim ‘Air Pegunungan Aqua’ dinilai tidak melanggar etika periklanan. Foto: dok AQUA

jpnn.com, JAKARTA - Klaim ‘Air Pegunungan Aqua’ dinilai tidak melanggar etika periklanan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Musyawarah Etika Dewan Periklanan Indonesia (DPI) Hery Margono.

Menurut Hery, Aqua memiliki data dan pembuktian yang valid sehingga bukan kebohongan serta tidak menyesatkan publik.

“Klaim Aqua telah sesuai dengan prinsip utama etika pariwara Indonesia yakni jujur, benar, dan bertanggung jawab,” ungkap Hery dikutip, Rabu (3/12). 

Dia mengungkapkan, rujukan utama keabsahan klaim tersebut adalah label produk yang telah disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Sebelum membuat label itu, akan ada Badan POM yang menyetujui bahwa, boleh apa enggak label itu. Nah, ketika sudah disetujui dan ada label itu, itu boleh diiklankan," kata Hery.

Dia mengatakan, berdasarkan penejelasan para pakar juga sudah memastikan bahwa sumber air mineral dalam kemasan (AMDK) tersebut berasal dari akuifer pegunungan. Artinya, sambung dia, klaim yang dilakukan sudah sesuai dengan fakta sehingga tidak melanggar etika apapun.

Dia menekankan bahwa BPOM tidak mungkin sembarangan menyetujui label dari suatu produk tanpa disertai data-data yang jelas. 

TAGS   Aqua  Iklan  air pegunungan  BPOM  Dewan Periklanan Indonesia 
