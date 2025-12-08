Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

DPN Peradi Gelar Ujian Profesi Advokat Serentak di 46 Kota

Senin, 08 Desember 2025 – 08:59 WIB
DPN Peradi Gelar Ujian Profesi Advokat Serentak di 46 Kota - JPNN.COM
DPN Peradi menggelar UPA serentak di 46 kota. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - DPN Peradi menggelar Ujian Profesi Advokat (UPA) secara serentak di 46 kota, termasuk di tiga wilayah provinsi di Pulau Sumatera yang dalam status tanggap darurat bencana.

"Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), menyelenggarakan ujian serentak di seluruh Indonesia. Pesertanya ada 3.881," kata Prof Otto Hasibuan, Ketua Umum DPN Peradi dalam siaran persnya, Senin (8/12).

Dia memerinci, dari 3.881 orang peserta, sebanyak 1.026 di antaranya peserta di Jakarta yang dipusatkan di UNJ.

Baca Juga:

"Khusus di Jakarta ini, jumlahnya yang ikut ujian adalah 1.026," ujarnya.

Otto memastikan bahwa penyelenggaraan UPA di 46 kota secara serentak tahun ini berhasil diselenggarakan, termasuk di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh yang masih dalam kondisi tanggap darurat bencana.

"Ada beberapa kendala, yaitu karena ada banjir di daerah Sumatera. Tapi saya dapat laporan, semua berhasil bisa dibawakan soal ujian dari sini, karena itu dilakban," ucapnya.

Baca Juga:

Dia menerima laporan bagaimana panitia UPA berjibaku membawa soal ujian di Bukittinggi, Sumbar. Mereka harus melalui beratnya kondisi medan.

"Mereka harus bisa melewati lumpur untuk bisa sampai membawa soal ujian," ungkapnya didampingi Ketua Panitia UPA, Dwiyanto Prihartono dan jajaran pengurus Peradi.

DPN Peradi di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan menggelar ujian profesi advokat serentak di 46 kota.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPN Peradi  Otto Hasibuan  UPA  ujian profesi advokat 
BERITA DPN PERADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp