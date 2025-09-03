Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

DPN Tani Merdeka Indonesia Tegaskan Percaya Penuh Prabowo Subianto dan Tolak Adu Domba

Rabu, 03 September 2025 – 21:01 WIB
DPN Tani Merdeka Indonesia Tegaskan Percaya Penuh Prabowo Subianto dan Tolak Adu Domba
Wakil Ketum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa. Foto: dok TMI

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia menegaskan sikapnya yang menolak keras segala bentuk upaya adu domba, pecah belah, dan provokasi yang mencoba memecah belah persatuan masyarakat Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan oleh DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, Wakil Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia di Jakarta.

Dalam pernyataannya, DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menyatakan keyakinan penuhnya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami percaya sepenuhnya bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus membela masyarakat kecil atau 'wong cilik' dan bahwa setiap kebijakannya akan selalu berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Tani Merdeka Indonesia juga menegaskan dukungan penuh terhadap penyampaian aspirasi masyarakat untukk pemerintah dan DPR

"Kami mendukung sepenuhnya aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan konstitusional. Namun, kami menolak keras segala bentuk aksi yang disertai dengan kekerasan, anarkisme, dan pengrusakan fasilitas umum," tegasnya.

Marcellus juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Kami mengimbau kepada seluruh pihak untuk mewaspadai provokator yang mencoba memicu tindakan anarkis di lingkungan masing-masing. Jangan sampai persatuan kita terkoyak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tambahnya.

