Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

DPO Kasus Penusukan Maut di Palembang Ditangkap, Langsung Mengaku Khilaf

Sabtu, 23 Mei 2026 – 18:36 WIB
DPO Kasus Penusukan Maut di Palembang Ditangkap, Langsung Mengaku Khilaf - JPNN.COM
Pelaku KE saat diamankan di Polsek SU I Palembang. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com, PALEMBANG - Setelah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), pelaku kasus pembunuhan terhadap seorang pria bernama Yoga diringkus anggota Reskrim Polsek Seberang Ulu (SU) I Palembang. 

Pelaku berinisial KE (41) warga Jalan Kenanga I Lintas, Kelurahan Lubuk Benalang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kabupaten Musi Rawas. 

Pelaku ditangkap saat berada di kawasan Muhajirin, Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang, Minggu (17/5/2026) malam. 

Baca Juga:

Kapolsek SU I Palembang Kompol Heri menjelaskan bahwa pelaku merupakan target operasi yang sudah cukup lama diburu terlihat kasus penganiayaan berujung maut. 

"Benar, pelaku ini sudah lama menjadi target operasi kami. Setelah keberadaannya diketahui, anggota langsung bergerak dan mengamankannya," jelas Heri, Sabtu (22/5/2026). 

Peristiwa berdarah itu terjadi pada Sabtu 30 Agustus 2025 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan SH Wardoyo, Gang Duren, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan SU I Palembang. 

Baca Juga:

Kejadian bermula ketika anak korban pulang sambil menangis dan mengadu kepada ayahnya lantaran dilarang bermain oleh istri pelaku. Mendengar hal itu, korban kemudian mendatangi rumah pelaku untuk menanyakan persoalan tersebut. 

Tak lama berselang, korban dikabarkan mengalami luka tusuk parah. Istri korban yang mendapat informasi langsung menuju lokasi dan mendapati suaminya sudah terkapar sekitar 100 meter dari rumah mereka dalam kondisi tidak sadarkan diri. 

Anggota Reskrim Polsek Seberang Ulu (SU) I Palembang ringkus DPO pelaku penusukan maut yang menimpa korban Yoga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dpo ditangkap  penusukan  Palembang  pembunuhan 
BERITA DPO DITANGKAP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp