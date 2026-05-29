DPP BKPRMI Dukung Program Kurban Presiden Prabowo Sebagai Wujud Kepedulian Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) menyampaikan dukungan terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam penyaluran bantuan sapi kurban Iduladha 1447 Hijriah kepada masyarakat di seluruh Indonesia melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang bersumber dari APBN.

Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI Sedek Rahman Bahta menegaskan program bantuan kemasyarakatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memperkuat nilai sosial, ukhuwah kebangsaan serta kepedulian terhadap masyarakat kecil pada momentum Hari Raya Iduladha.

"Program penyaluran sapi kurban Presiden kepada masyarakat merupakan langkah positif dan patut diapresiasi karena manfaatnya langsung dirasakan rakyat, khususnya masyarakat kurang mampu, masjid, pesantren, dan lembaga keagamaan di berbagai daerah,” ujar Bahta dalam keterangannya tertulis pada Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, dalam perspektif keagamaan, ibadah kurban tidak hanya memiliki dimensi ritual semata, tetapi juga mengandung nilai pengorbanan, keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama.

Oleh karena itu, ketika negara hadir membantu masyarakat dalam momentum Iduladha, maka hal tersebut juga menjadi bagian dari penguatan syiar Islam yang rahmatan lil alamin serta mempererat persaudaraan kebangsaan dan keumatan.

“Iduladha mengajarkan pentingnya solidaritas sosial dan perhatian kepada kaum duafa. Apa yang dilakukan Presiden merupakan bentuk kepedulian yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan semangat gotong royong bangsa Indonesia,” tambahnya.

Bahta yang juga seorang praktisi hukum menilai polemik mengenai penggunaan APBN dalam program tersebut harus dilihat secara objektif dalam kerangka hukum tata negara dan fungsi sosial pemerintahan.

Sebab, bantuan tersebut merupakan bagian dari program resmi negara melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang memiliki dasar penganggaran dan mekanisme pertanggungjawaban dalam sistem keuangan negara.