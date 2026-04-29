DPP Brigade Rakyat Garuda Merah Putih Apresiasi Kinerja Rosan Roeslani

Rabu, 29 April 2026 – 12:05 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Brigade Rakyat Garuda Merah Putih Rudi Hermawan bersama jajaran Brigade Rakyat. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Brigade Rakyat Garuda Merah Putih memuji kinerja Menteri Investasi/BKPM, Rosan Roeslani, yang dinilai berhasil menunjukkan capaian nyata dalam mendorong pertumbuhan investasi nasional.

Hal tersebut disampaikan menyusul realisasi investasi nasional pada Kuartal I 2026 yang mencapai Rp 498,79 triliun, melampaui target pemerintah dan meningkat 7,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Selain itu, investasi sektor hilirisasi juga tercatat mencapai Rp 147,5 triliun pada periode yang sama.

Baca Juga:

Wakil Ketua Umum DPP Brigade Rakyat Garuda Merah Putih Rudi Hermawan menilai capaian tersebut merupakan bukti nyata bahwa kepemimpinan yang efektif ditunjukkan melalui hasil kerja, bukan sekadar pencitraan.

“Rosan Roeslani bekerja tenang, namun hasilnya nyata dan dirasakan dalam peningkatan investasi nasional,” ujar Rudi Hermawan dalam keterangannya, Rabu (29/4).

Menurut Rudi, meningkatnya realisasi investasi merupakan indikator kuat bahwa kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia makin meningkat.

Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Brigade Rakyat Garuda Merah Putih, Akbar Maulana, menyebut lonjakan investasi tersebut menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

“Naiknya investasi hingga hampir Rp500 triliun dalam satu kuartal bukan angka kecil. Ini menunjukkan bahwa dunia usaha percaya pada stabilitas dan kepastian kebijakan investasi di Indonesia,” kata Akbar.

BERITA EKONOMI LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
