DPP IKM Perkuat Konsolidasi Perantau, Andre Rosiade Singgung Investasi ke Sumbar

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM) menggelar halalbihalal dan pengukuhan kepengurusan baru organisasi untuk periode 2026–2031 di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/4).

Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP IKM Andre Rosiade mengaku bersyukur tokoh dari Minang berbagai sektor bergabung ke organisasi yang dipimpinnya.

“Alhamdulillah seluruh tokoh Minang yang di berbagai sektor bergabung, bukan hanya hadir, tetapi bergabung dalam kepengurusan,” ujar dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu.

Diketahui, tokoh seperti Donny Oskaria dan Afriansyah Noor bergabu dalam DPP IKM sebagai Ketua Dewan Penyantun serta Wakil Ketua Umum.

Andre menyebutkan tokoh lain seperti Ketua DPD RI Sultan Najamudin saat ini menjadi Ketua Dewan Penasehat DPP IKM.

Andre menuturkan DPP IKM menjadi wadah pemersatu perantau Minang yang memiliki jaringan hingga ke seluruh kecamatan di Indonesia, bahkan luar negeri.

Wakil Ketua Komisi VI itu mengatakan konsolidasi organisasi dan pendataan menjadi prioritas utama kerja saat ini.

"Organisasi IKM ini ada di seluruh wilayah Indonesia, seluruh wilayah Nusantara, dan juga di berbagai wilayah dunia,” ujar Andre.