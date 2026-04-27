DPP PATRIA Bertemu Jusuf Kalla, Gustaf Tegaskan Pentingnya Menjaga Persatuan, Merawat Keberagaman

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA PMKRI) bertemu dan berdialog dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla di kediamannnya, Kawasan Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP PATRIA Agustinus Tamo Mbapa menegaskan organisasi yang dipimpinnya berdiri pada posisi yang jelas, yaitu menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan menolak segala bentukl kekerasan yang mengatasnamakan agama.

“Kami percaya, melalui dialog yang jernih dan niat baik bersama, kita dapat mengubah polemik menjadi pembelajaran dan perbedaan menjadi kekuatan,” ujar Gustaf sapaan akrab Agustinus Tamo Mbapa didampingi jajaran DPP PATRIA, yaitu Septyarini (Sekjen), Maksimus Ramses Lalongkoe (Wakil Ketua Umum), dan Friederich Batari (Ketua Bidang Internal Organisasi).

Ketua Umum DPP PATRIA Agustinus Tamo Mbapa menyerahkan cendera mata berupa plakat kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla saat dialog di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026). Foto: Dok. DPP PATRIA PMKRI

Sebelumnya, DPP PATRIA PMKRI menyurati Jusuf Kalla untuk berdialog dalam rangka merawat kebangsaan.

Foto bersama seusai berdialog dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026). Foto: Dok. DPP PATRIA PMKRI