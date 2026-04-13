DPP PATRIA PMKRI Undang Jusuf Kalla Berdialog Tentang Merawat Kebangsaan

jpnn.com, JAKARTA - Menindak lanjuti Refleksi Nasional yang telah diselenggarakan pada 11 April 2026, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA PMKRI) mengundang Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla untuk berdialog tentang Merawat Tenun Kebangsaan yan akan berlangsung pada Rabu, 15 April 2026 Pukul 10.00 – 12.00 WIB di Gedung Joeang 45 Jl. Menteng Raya No.31, Menteng, Jakarta Pusat.

DPP PATRIA PMKRI dalam surat bernomor 07/Ext/DPP/04/2026 tertanggal 12 April 2026, Agustinus Tamo Mbapa selaku ketua umum dan Septyarini selaku Sekjen menyebutkan pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi tentang penggunaan terminologi sakral agama dalam narasi kebangsaan di ruang publik.

Selain itu, pertemuan ini juga untuk membahas langkah konkret dalam merawat persaudaraan nasional demi mencegah polarisasi di masa depan.

PATRIA PMKRI percaya bahwa dengan kearifan Bapak sebagai tokoh perdamaian, dialog ini akan menjadi teladan bagi generasi muda dalam menyelesaikan perbedaan melalui meja persaudaraan.

“Besar harapan kami, Bapak Jusuf Kalla bersedia hadir dalam dialog kebangsaan bersama PATRIA PMKRI. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih,” ujar Gustaf sapaan akrab Ketua Umum DPP PATRIA PMKRI.

Untuk diketahui, PATRIA merupakan organisasi resmi untuk alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dari berbagai bidang profesi.(fri/jpnn)