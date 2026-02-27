Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

DPP PDIP Haramkan Kader Main Proyek Dapur MBG

Jumat, 27 Februari 2026 – 12:00 WIB
DPP PDI Perjuangan mengeluarkan surat edaran (SE) yang menginstruksikan seluruh kader agar tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. ilustrasi. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan mengeluarkan surat edaran (SE) yang menginstruksikan seluruh kader agar tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Surat ini pun dibenarkan oleh politisi PDIP Guntur Romli.

"Betul, surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG. Dengan adanya larangan tersebut sikap partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut," kata Guntur Romli dalam keterangannya, Jumat (27/2).

Guntur menyampaikan DPP PDIP memiliki alasan untuk mengeluarkan surat tersebut.

Baca Juga:

"Surat tersebut juga untuk menjawab tuduhan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati bahwa seluruh kader Partai Politik memiliki dapur MBG. Dengan demikian partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG," kata Guntur Romli. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

TAGS   PDIP  MBG  BGN  Kasus 
