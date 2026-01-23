DPP PKB Sosialisasikan SK DPW Se-Indonesia, Gus Halim Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mensosialisasikan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Ketua Dewan Pengurus Wilayah se-Indonesia kepada seluruh struktur partai di daerah.

Sosialisasi ini digelar setelah Musyawarah Wilayah serta Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dua tahap.

Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, menyampaikan bahwa sosialisasi SK tersebut mulai dilakukan hari ini hingga 25 Januari 2026 dan ditujukan kepada seluruh DPW dan DPC PKB di masing-masing provinsi.

Menurutnya, langkah ini penting karena DPW dan DPC merupakan peserta Musyawarah Wilayah (Muswil) yang telah melalui proses panjang sejak awal, termasuk penyampaian dan pengakomodasian berbagai usulan dalam forum Muswil.

“Sosialisasi ini penting agar seluruh struktur mengetahui secara utuh hasil dari tahapan Muswil yang telah dilaksanakan di seluruh DPW se-Indonesia,” kata Gus Halim, Jumat (23/1).

Dia menegaskan, langkah penataan kepengurusan ini merupakan bagian dari arahan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar agar partai berlogo kabah itu tidak hanya berorientasi pada kemenangan elektoral, tetapi juga siap mengelola pemerintahan dengan baik dan bertanggung jawab.

“Kalau hanya sekadar menang itu bukan pekerjaan berat. Tantangan terberat adalah setelah menang, apakah kami mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Kalau tidak, kemenangan itu tidak ada gunanya,” lanjutnya.

Gus Halim menjelaskan, seluruh hasil muswil, termasuk struktur kepengurusan yang telah ditetapkan, program kerja, serta langkah-langkah lanjutan disampaikan secara terbuka kepada jajaran DPW dan DPC melalui pertemuan daring.