DPP PPJI Resmikan Kantor Baru untuk Pusat Pelayanan Publik & Inovasi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Minerva Taran menyatakan kantor DPP PPJI bisa menjadi pusat pelayanan publik sekaligus ruang lahirnya inovasi di bidang jasa boga.

Hal itu diungkapkan Minerva saat meresmikan kantor baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta, Senin (16/2).

Minerva mengatakan kantor baru ini menaungi beberapa unit usaha PPJI.

Antara lain Koperasi Boga Bina dan yayasan PPJI yang selama ini mengelola berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Karena banyak SPPG atau dapur MBG yang kami kelola, maka harus punya kantor baru untuk semuanya,” kata Minerva.

Minerva mempersilahkan seluruh pengurus daerah PPJI menggunakan kantor baru ini untuk rapat.

Baca Juga: PPJI Perkuat Daya Saing Pengusaha Jasa Boga di Indonesia

"Kalau DPC atau DPD mau rapat 20 orang, muat. Silakan, ini terbuka untuk semua anggota. Ke depan mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi,” ujar Minerva.

Dia berharap kantor baru ini menjadi pusat pelayanan publik sekaligus ruang lahirnya inovasi di bidang jasaboga.