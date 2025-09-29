DPP PPP: Mardiono Bukan Tinggalkan Area Muktamar, tetapi Jenguk Korban di Rumah Sakit

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Patrika Susana menanggapi pernyataan kubu Agus Suparmanto atau Rommy yang mengatakan Muhamad Mardiono meninggalkan arena Muktamar ke-X.

“Tidak benar jika dikatakan Pak Mardiono meninggalkan arena Muktamar X. Setelah persidangan dinyatakan selesai oleh panitia SC dan OC, kemudian ada konferensi pers, lalu Pak Mardiono bersama dengan jajaran DPP PPP menjenguk korban luka-luka di rumah sakit,” ujar Patrika dalam siaran persnya, Senin (29/9).

Pria yang karib disapa Anggie itu menegaskan agar kubu Agus Suparmanto tidak membuat narasi yang mengarang jika tidak benar keabsahannya.

Baca Juga: Klaim Kemenangan Mardino Dinilai Merusak Demokrasi di PPP

“Pak Mardiono berniat baik tetapi malah difitnah. Saya rasa tidak perlu membuat narasi yang benar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP terpilih Muhamad Mardiono, mengecam keras tindakan kriminal yang menyebabkan sejumlah kader mengalami luka di arena Muktamar X PPP, pada Sabtu (27/9).

Dalam insiden tersebut, tiga orang kader yang berasal dari Pandeglang dan Sulawesi Selatan menjadi korban pemukulan dan lemparan kursi. Dua di antaranya mengalami luka serius, salah satunya sobek di bibir hingga mengenai gigi, sementara korban lain menderita sobek di pelipis kanan dan retak di bagian rahang atas.

“Ini tindakan kriminal yang mencederai demokrasi. Kita sedang melaksanakan proses konstitusi untuk memperkuat demokrasi, tapi ada pihak-pihak yang justru merusaknya dengan cara-cara anarkis. Saya sudah minta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku dan memprosesnya secara hukum,” tegas Mardiono saat mengunjungi para korban di Rumah Sakit, Sabtu malam.

Adapun kericuhan dalam Muktamar X PPP diduga karena ada provokator dari kubu Agus Suparmanto yang memang telah mendesain terjadinya keributan. (cuy/jpnn)