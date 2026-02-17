DPP PUI Resmikan Cabang Luar Negeri Pertama di Korea Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) resmi mengukuhkan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Istimewa PUI Korea Selatan.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, Dr. Adhe Nuansa Wibisono menyatakan pengukuhan itu merupakan momentum bersejarah bagi organisasi.

“Karena PUI Korea Selatan menjadi cabang luar negeri pertama yang kami deklarasikan. Kami menempatkan PUI Korea Selatan sebagai pilot project sekaligus role model bagi pengembangan cabang-cabang luar negeri lainnya di masa mendatang," ujar Wibisono dikutip, Selasa (17/2).

Baca Juga: Kemendag Dorong Diaspora di Taiwan Jadi Jembatan UMKM Lokal Tembus Pasar Global

Wibisono menjelaskan potensi pengembangan PUI di Korea Selatan sangat besar mengingat jumlah Warga Negara Indonesia yang berada negara tersebut mencapai sekitar 50 ribu orang.

"Kehadiran tokoh-tokoh nasional PUI seperti KH Ahmad Heryawan, KH Nurhasan Zaidi, Habib Nazar Harist, dan KH Raizal Arifin mendapatkan sambutan hangat dari diaspora Indonesia. Terlebih lagi momentum bulan Ramadan sudah makin dekat," tambah Wibisono.

Pengukuhan pengurus ini didasarkan pada Surat Keputusan DPP PUI bernomor 029/SK/DPP/2026 yang menetapkan susunan pengurus DPW Istimewa PUI Korea Selatan untuk masa bakti 2026-2028.

Baca Juga: Bank Mandiri Memperkuat Ekosistem PMI dan Diaspora Lewat Mandiri Sahabatku 2026

Posisi Ketua dipercayakan kepada Muhammad Iqbal Muharram, seorang diaspora Indonesia yang tengah menyelesaikan studi pascasarjananya di Kookmin University.

Sekretaris dijabat oleh Rathy Rizky, sementara posisi Bendahara diisi oleh Rizal Arief Firdaus.