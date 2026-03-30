DPR Apresiasi Kinerja Kakorlantas dan Jajaran di Operasi Ketupat 2026

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka mengapresiasi kinerja Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho beserta jajarannya dalam pelaksanaan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran Idulfitri 1447 H.

Martin menilai kelancaran pengamanan mudik tahun ini tidak lepas dari kerja keras dari seluruh personel kepolisian di lapangan.

"Memberi apresiasi Kakorlantas beserta jajaran. Langkah-langkah kerja mitra ini yang luar biasa," kata Martin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/3).

Dia menyoroti tingkat kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan mudik 2026 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif.

"Ini kan tingkat kecelakaan juga menurun itu kan tanda kerja-kerjanya berarti luar biasalah. Kita kasih apresiasi dari kita. Terus nanti harapannya ke depan supaya ya makin baik gitu. Makin baik di hari-hari besar nanti kan penanganannya di lapangan gitu," tutur Martin.

Menurut Martin, pelaksanaan pengamanan mudik berjalan lancar dan menunjukkan kerja keras jajaran Korlantas Polri. Dia mengapresiasi langkah dan kinerja Kakorlantas beserta jajaran dalam pengamanan mudik tahun ini.

"Yang lain nikmati liburan, tetapi mereka pada kerja. Itu kan saya ngelihatnya luar biasa lah. Sampai saya samperin mereka di jalan. saya turun, yang bisa kita buat mereka di lapangan, kami support lah gitu," ujar Martin.

Martin mengaku sempat melakukan perjalanan ke Bandung saat mudik Lebaran dan melihat langsung kesiapsiagaan petugas yang berjaga siang dan malam untuk memastikan perjalanan masyarakat lancar.