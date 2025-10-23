DPR Apresiasi Pengungkapan 38 Ribu Kasus Narkoba oleh Polri

jpnn.com, JAKARTA - Polri mengungkapkan 38.934 kasus narkoba sepanjang Januari hingga Oktober 2025 dengan barang bukti sebanyak 197,71 ton berbagai jenis. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai pengungkapan ini menunjukkan komitmen Korps Bhayangkara untuk menyelamatkan generasi bangsa dan mewujudkan Asta Cita Prabowo.

"Keberhasilan pengungkapan peredaran gelap narkoba oleh Polri dalam jumlah besar sepanjang Januari hingga Oktober, menunjukkan komitmen Korps Bhayangkara untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya narkoba," kata Nasir kepada wartawan, Kamis (23/10).

Menurutnya, angka 38 ribu kasus dan barang bukti hampir mencapai 200 ton merupakan realitas bahwa sindikat peredaran gelap narkoba masih eksis.

Ia menegaskan bahwa kejahatan lintas negara ini harus menjadi perhatian serius dengan membekali peralatan canggih serta meningkatkan kompetensi dan anggaran untuk anggota Polri.

"Pimpinan Polri juga diharapkan untuk memastikan jangan pernah ada lagi anggota mereka di semua level yang membeking peredaran gelap narkoba. Keterlibatan oknum polisi itu akan meruntuhkan moral institusi polisi dan masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Nasir menyatakan bahwa pengungkapan kasus dalam jumlah besar tersebut merupakan wujud Polri menjalankan program Asta Cita Presiden Prabowo.

"Ini adalah wujud Polri menjalankan program Asta Cita Presiden Prabowo yang salah satunya soal pemberantasan narkoba," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Syahardiantono, menyebut hasil ini sebagai bentuk nyata komitmen Polri menjalankan amanat Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo–Gibran, yaitu memberantas narkoba hingga ke akar.