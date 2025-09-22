Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

DPR Bakal Minta Kemendagri Jelaskan soal IKN Jadi Ibu Kota Politik

Senin, 22 September 2025 – 19:06 WIB
DPR Bakal Minta Kemendagri Jelaskan soal IKN Jadi Ibu Kota Politik - JPNN.COM
Penampakan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ilustrasi Foto: IKN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengaku bakal bertanya ke Kemendagri terkait substansi dari langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Ibu Kota Politik.

"Kami akan tanyakan kepada mitra kami yang paling tepat Kemendagri," kata dia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu melanjutkan Presiden Prabowo tentu punya landasan atau latar belakang sehingga menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik.

Baca Juga:

"Beliau, kan presiden, tentu ada dasar, ada background, atau ada tujuan yang baik untuk posisi IKN saat ini," ujar Aria Bima.

Dia mengatakan rapat dengan Kemendagri membahas status IKN sebagai Ibu Kota Politik akan dilaksanakan sesegera mungkin.

Sebab, Aria Bima menilai penetapan status IKN sebagau Ibu Kota Politik harus memiliki sangkutan dalam undang-undang.

Baca Juga:

"Secepatnya, karena ini, kan, menyangkut UU juga, sandaran hukum tentang UU IKN penyebutan nama Ibu Kota Politik," kata dia.

Namun, Aria Bima merasa yakin langkah Prabowo menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik tak bertentangan dengan tujuan awal pembentukan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengaku bakal bertanya ke Kemendagri setelah Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Ibu Kota Politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ikn ibu kota politik  Ibu Kota Nusantara  IKN  Komisi Ii Dpr  ibu kota politik  Kemendagri 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp