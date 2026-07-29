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JPNN.com - Politik - Legislatif

DPR Berperan Tuntaskan Aspirasi, SPBUN-SGN Beri Apresiasi

Rabu, 29 Juli 2026 – 18:18 WIB
DPR Berperan Tuntaskan Aspirasi, SPBUN-SGN Beri Apresiasi - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menerima perwakilan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara (SPBUN-SGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7). Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menerima perwakilan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara (SPBUN-SGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7).

DPR Berperan Tuntaskan Aspirasi, SPBUN-SGN Beri Apresiasi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menerima perwakilan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara (SPBUN-SGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7). Foto: Humas DPR RI

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Kehadiran SPBUN-SGN untuk menyampaikan apresiasi atas proses mediasi dengan manajemen PT SGN yang telah difasilitasi DPR RI sejak pekan lalu.

Mediasi tersebut berhasil mencapai titik temu atas aspirasi karyawan, terutama terkait bonus dan harmonisasi standar. Hasil pembahasan telah diterima dan sedang ditindaklanjuti oleh manajemen.

DPR Berperan Tuntaskan Aspirasi, SPBUN-SGN Beri Apresiasi

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Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara (SPBUN-SGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7). Foto: Humas DPR 

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan komunikasi antara karyawan dan manajemen difasilitasi untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara (SPBUN-SGN) di Kompleks Parlemen.

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TAGS   DPR RI  Sufmi Dasco Ahmad  Dasco  aspirasi masyarakat 
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