DPR Berperan Tuntaskan Aspirasi, SPBUN-SGN Beri Apresiasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menerima perwakilan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara (SPBUN-SGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menerima perwakilan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara (SPBUN-SGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7). Foto: Humas DPR RI

Kehadiran SPBUN-SGN untuk menyampaikan apresiasi atas proses mediasi dengan manajemen PT SGN yang telah difasilitasi DPR RI sejak pekan lalu.

Mediasi tersebut berhasil mencapai titik temu atas aspirasi karyawan, terutama terkait bonus dan harmonisasi standar. Hasil pembahasan telah diterima dan sedang ditindaklanjuti oleh manajemen.

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Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara PT Sinergi Gula Nusantara (SPBUN-SGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7). Foto: Humas DPR

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan komunikasi antara karyawan dan manajemen difasilitasi untuk mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.