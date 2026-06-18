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JPNN.com - Nasional - Humaniora

DPR dan Kemendikdasmen Tambah Anggaran untuk Guru, Berlaku Tahun Depan

Kamis, 18 Juni 2026 – 17:24 WIB
DPR dan Kemendikdasmen Tambah Anggaran untuk Guru, Berlaku Tahun Depan - JPNN.COM
DPR dan Kemendikdasmen menambah anggaran untuk guru serta mutu pendidikan, berlaku tahun depan. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Komisi X DPR RI dan Kemendikdasmen sepakat untuk menambah anggaran tahun 2027 untuk guru serta peningkatan mutu pendidikan.

Dalam rapat kerja dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Komisi X DPR RI secara resmi menyetujui Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) Pagu Indikatif Tahun Anggaran (TA) 2027 Kemendikdasmen.

Selain menyetujui Pagu Indikatif awal sebesar Rp58.239.258.650.000, Komisi X DPR RI juga sepakat menyetujui usulan tambahan anggaran. 

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Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa seluruh program dan perencanaan anggaran tahun 2027 disusun sebagai bagian dari upaya mendukung agenda pembangunan nasional.

Agenda itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Asta Cita Presiden, serta berbagai prioritas pembangunan sumber daya manusia Indonesia. 

“Misi kami adalah memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat, relevansi pendidikan yang lebih kuat, pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang lebih berkualitas, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel,” ujar Menteri Abdul Mu’ti.

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Guna menutup kekurangan anggaran dalam mengawal berbagai program vital, Kemendikdasmen mengajukan usulan tambahan anggaran belanja sebesar Rp40.750.743.269.000.

Lalu, usulan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar Rp38.520.790.360.400 yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.

DPR dan Kemendikdasmen menambah anggaran untuk guru dan mutu pendidikan, berlaku tahun depan

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TAGS   Kemendikdasmen  DPR RI  Anggaran untuk Guru dan mutu pendidikan  Anggaran Pendidikan  Mendikdasmen Abdul Mu’ti 
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