Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

DPR Didemo, Puan Janji Tampung Aspirasi Asal Saling Menghormati

Senin, 25 Agustus 2025 – 19:30 WIB
DPR Didemo, Puan Janji Tampung Aspirasi Asal Saling Menghormati - JPNN.COM
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto/Ilustrasi : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi demo besar-besaran di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8) hari ini.

Menurut dia, DPR bakal etap menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

“Kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR,” ucap Puan di Istana Negara, pada Senin.

Baca Juga:

Dia mengaku, aspirasi dan masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk bisa memperbaiki pembangunan bangsa dan negara.

“Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua aspirasi itu akan kami sama-sama bicarakan, untuk kami sama-sama perbaiki,” kata dia.

Terkait gerbang dan gedung sekitar DPR yang ditutup dari pedemo, Puan meminta pengunjuk rasa untuk harus tetap saling menghormati.

Baca Juga:

“Mari kita sama-sama saling hormat menghormati dalam menyampaikan aspirasi,” tuturnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR dipicu kekecewaan sejumlah pihak terhadap wakil rakyat.

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi demo besar-besaran di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8) hari ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPR  Puan  Puan Maharani  tunjangan dpr  didemo  Ketua DPR 
BERITA DPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp