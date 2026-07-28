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JPNN.com - Politik - Legislatif

DPR Ingatkan Gubernur BI Menjaga Independensi Bank Sentral

Selasa, 28 Juli 2026 – 09:30 WIB
DPR Ingatkan Gubernur BI Menjaga Independensi Bank Sentral - JPNN.COM
Ilustrasi Bank Indonesia (BI). Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengingatkan agar Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru nanti harus mampu menjaga independensi bank sentral sesuai amanat undang-undang.

"Ke depan, harapan kami kepada Gubernur Bank Indonesia yang baru adalah mampu menjaga independensi Bank Indonesia sesuai amanat undang-undang," kata Fauzi di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Dia menyebut pemimpin baru BI juga diharapkan dapat memperkuat kredibilitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, serta mempererat sinergi antarlembaga.

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"Terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatannya, sebagaimana diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, Senin pagi.

Fauzi mengatakan Komisi XI DPR menghormati keputusan Perry Warjiyo untuk mengundurkan diri dari jabatan gubernur BI.

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Pengunduran diri itu merupakan hak pribadi yang bersangkutan dan proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

Dia juga mencermati bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry dan akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengingatkan agar Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru menjaga independensi bank sentral.

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TAGS   gubernur BI  Perry Warjiyo  mengundurkan diri  Bank Sentral  Fauzi Amro  Prabowo Subianto  DPR 
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