DPR Ketok Palu! Mitchell Baker dan Luke Vickery Selangkah Lagi Bela Timnas Indonesia

jpnn.com - Jalan Mitchell Baker dan Luke Vickery untuk mengenakan seragam Timnas Indonesia makin terbuka lebar.

DPR RI resmi memberikan lampu hijau terhadap proses naturalisasi dua pemain keturunan tersebut dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa (30/6/2026).

Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa Skuad Garuda bakal segera mendapatkan tambahan amunisi baru. Sebelumnya, proses naturalisasi Baker dan Vickery telah lebih dahulu mendapat restu dari Komisi X dan Komisi VIII DPR RI.

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"Tok! Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi) bagi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery," demikian keterangan resmi DPR RI.

Pemerintah bersama PSSI berharap kehadiran kedua pemain berdarah Indonesia itu mampu meningkatkan kualitas sekaligus daya saing Timnas Indonesia di level internasional.

Meski sudah mendapat persetujuan DPR, perjalanan Baker dan Vickery belum sepenuhnya selesai.

Keduanya kini tinggal melewati dua tahapan terakhir, yakni menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) sebelum menjalani prosesi pengambilan sumpah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

PSSI sendiri bergerak cepat. Baker dan Vickery diproyeksikan langsung memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.