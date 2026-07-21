Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

DPR Ketok Palu, RUU PFII Sah jadi Undang-undang

Selasa, 21 Juli 2026 – 12:50 WIB
DPR Ketok Palu, RUU PFII Sah jadi Undang-undang - JPNN.COM
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia resmi disahkan.

DPR RI menyetujui RUU tersebut menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (21/7).

Undang-undang ini dirancang sebagai landasan hukum pembentukan PFII, yang akan dibangun untuk memperkuat sektor keuangan nasional dan menarik investor global.

Baca Juga:

"Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RUU tentang PFII dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang, setuju?" kata Puan bertanya pada seluruh peserta rapat paripurna.

Seluruh peserta lantas kompak menjawab setuju, yang kemudian dilanjutkan ketukan palu oleh Puan sebagai tanda sah.

Sebelumnya, Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Baca Juga:

Kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat sektor keuangan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi sinergi dan komitmen yang terjalin selama proses pembahasan RUU PFII di tingkat Panitia Kerja (Panja).

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia resmi disahkan menjadi UU.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   RUU PFII  Pusat Finansial Internasional Indonesia  DPR RI  UU PFII 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp