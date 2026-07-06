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JPNN.com - Nasional - Humaniora

DPR Minta Mabes Polri Usut Tuntas Kasus Gugurnya Tiga Anggota Polisi di Kalteng

Senin, 06 Juli 2026 – 21:43 WIB
DPR Minta Mabes Polri Usut Tuntas Kasus Gugurnya Tiga Anggota Polisi di Kalteng - JPNN.COM
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah. ANTARA/HO-DPR RI/am.

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Mabes Polri mengusut tuntas gugurnya tiga anggota kepolisian saat penggerebekan bandar narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah, Rabu (1/7).

Abdullah menyatakan bahwa penyelidikan tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan saja. Ia mendorong Polri untuk membongkar seluruh jaringan narkoba yang beroperasi di Kalimantan Tengah dan wilayah sekitarnya guna memastikan keamanan masyarakat dan aparat penegak hukum.

“Mabes Polri harus turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Jangan berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi bongkar seluruh jaringan narkoba yang beroperasi di Kalimantan Tengah dan wilayah sekitarnya,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

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Menurut Abdullah, peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius jajaran Polri. Seluruh pelaku diharapkan dapat dibekuk karena telah menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat serta aparat penegak hukum.

Selain itu, dia mengatakan gugurnya tiga anggota Polri dalam operasi dimaksud juga harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi institusi kepolisian agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Setiap operasi pemberantasan narkoba, terutama terhadap jaringan yang diduga memiliki kekuatan besar dan bersenjata harus dirancang dengan strategi matang serta didukung personel dan perlengkapan yang memadai.

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“Jangan sampai ada lagi anggota yang gugur dalam menjalankan tugas karena kurangnya persiapan atau dukungan yang memadai,” kata legislator bidang penegakan hukum itu.

Perang melawan narkoba tidak boleh surut hanya karena adanya perlawanan dari para pelaku. Sebaliknya, kata Abdullah, peristiwa ini harus menjadi momentum memperkuat pemberantasan jaringan narkotika demi melindungi masyarakat.

Komisi III DPR meminta Mabes Polri mengusut tuntas gugurnya tiga anggota kepolisian saat penggerebekan bandar narkoba di Katingan, Kalimantan Tengah, Rabu (1/7)

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TAGS   polisi gugur  penggerekan narkoba  Komisi Iii Dpr  Kalimantan Tengah 
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