DPR Puji Konsep Pertanian Perkotaan Universitas Trilogi di Panen Fest 2026

Minggu, 08 Februari 2026 – 10:43 WIB
Komisi IV DPR RI memuji konsep pertanian perkotaan Universitas Trilogi di Panen Fest 2026. Foto dok. Universitas Trilogi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto alias Mba Titiek memberikan apresiasi tinggi terhadap konsep pertanian yang dikembangkan oleh Universitas Trilogi.

Dukungan tersebut disampaikan langsung saat kunjungan beliau dalam acara Panen Fest 2026 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (7/2).

"Inovasi pertanian Universitas Trilogi sangat relevan dengan tantangan ketahanan pangan nasional saat ini," kata Siti Hediati.

Fokus kampus tersebut pada pengembangan kemandirian pangan di wilayah perkotaan dianggap sebagai solusi konkret di tengah menyempitnya lahan produktif.

Menanggapi dukungan tersebut, Rektor Universitas Trilogi, Prof. Pramono Hari Adi, menjelaskan bahwa visi kampus yang dipimpinnya memang menitikberatkan pada aspek kemandirian. 

"Ikhtiar mencapai "Indonesia Unggul" tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan pangan yang dibangun dari sektor pendidikan," katanya.

Prof. Pramono menegaskan bahwa peran perguruan tinggi saat ini sangat strategis dalam menjembatani ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktik pertanian berkelanjutan. Sebagai kampus yang bertransformasi dari STEKPI, Universitas Trilogi berkomitmen mencetak sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan, khususnya dalam konteks pertanian perkotaan (urban farming).

Dia menyebutkan, gelaran Panen Fest 2026 tahun ini mengusung tema besar "Pangan Mandiri, Masa Depan Negeri". Sebagai salah satu mitra utama, Universitas Trilogi menghadirkan booth khusus dari Pusat Studi Pertanian Perkotaan (PSSP). 

