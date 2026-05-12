JPNN.com - Politik - Legislatif

DPR RI Minta Pengawasan WNA di Indonesia Diperketat

Selasa, 12 Mei 2026 – 17:54 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani soal pengawasan WNA di Indonesia. Foto/Ilustrasi : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pengawasan terhadap keberadaan WNA (warga negara asing) diperketat, agar Indonesia tidak menjadi tempat berkembangnya jaringan perjudian daring lintas negara.

Menurut Puan, aparat terkait perlu melakukan langkah antisipasi secara serius dan berkelanjutan, termasuk melalui pengawasan keimigrasian.

Dia menilai upaya tersebut penting untuk mencegah Indonesia dijadikan lokasi persinggahan maupun pusat operasi judi online internasional.

“Ya, kita harus melakukan antisipasi jangan sampai kemudian kalau kemudian ada pihak-pihak yang berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai tempat persinggahan atau sebagai tempat utama judi online, tentu saja itu jangan sampai terjadi,” kata Puan saat jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (12/5).

Politikus PDIP itu menegaskan pengetatan pengawasan tidak boleh hanya dilakukan setelah kasus terungkap. 

Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan secara berkala untuk mempersempit ruang gerak jaringan judi online internasional.

“Oleh karena itu, pengetatan atau antisipasi terkait dengan hal itu ya harus dilakukan bukan hanya sekarang, tetapi secara berkala."

"Jadi, hal ini penting karena ini juga untuk menjaga jangan sampai ini menjadi semakin luas dan melebar,” ujar Puan.

TAGS   DPR  pengawasan WNA diperketat  judi online  Ketua DPR Puan Maharani  warga negara asing 
