JPNN.com - Ekonomi - Industri

DPR RI Puji Kinerja MIND ID Grup Soal Pengelolaan Tambang yang Baik

Selasa, 14 April 2026 – 07:59 WIB
Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin (tengah) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (13/4). Foto: Dokumentasi MIND ID

jpnn.com - JAKARTA - DPR RI memberikan pujian terhadap MIND ID Grup.

Pujian ini diberikan atas keberhasilan MIND ID Grup dalam pengelolaan tambang yang baik (good mining practice).

Kinerja MIND ID pun tetap solid di tengah gejolak harga komoditas global.

Langkah pengembangan hilirisasi pun konsisten dijalankan, dan dinilai menjadi strategi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029.

“Di tengah berbagai tantangan industri pertambangan, konsolidasi dan sinergi melalui diversifikasi produk tambang telah mampu menunjukkan produksi dan pengelolaan tambang yang baik dari MIND ID,” kata Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam Rapat Dengar Pendapat MIND ID dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (13/4).

Politikus Partai NasDem itu menilai kinerja MIND ID menunjukkan arah pengelolaan industri pertambangan yang makin terintegrasi dan bernilai tambah.

Menurut Sugeng, kebijakan hilirisasi yang dijalankan MIND ID merupakan langkah strategis yang sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kebijakan hilirisasi menjadi langkah strategis untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2029,” kata dia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MIND ID  Tambang  DPR  kinerja MIND ID 
