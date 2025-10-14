Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

DPR Sentil Menkeu Purbaya, Kalimatnya Makjleb

Selasa, 14 Oktober 2025 – 17:09 WIB
DPR Sentil Menkeu Purbaya, Kalimatnya Makjleb - JPNN.COM
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi LPS

jpnn.com, JAKARTA - Saat  ini Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi perhatian publik dengan gaya koboi dan berkomunikasi yang ceplas-ceplos.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meyoroti gaya komunikasi bendahara negara tersebut. Sebab kata dia, Purbaya terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

"Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” kata Misbakhun saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10).

Baca Juga:

Meski menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Purbaya dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dia pun menyoroti komentar Purbaya soal pemotongan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak diserap.

Misbakhun menegaskan soal alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik sendiri, sehingga anggaran MBG yang tidak terserap tak dapat dialihkan begitu saja tanpa dibahas bersama dengan DPR.

Selain itu, dia juga menyoroti ketika Purbaya tiba-tiba langsung merespons menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68.

Baca Juga:

Menurut dia, kebijakan itu sebenarnya harus dikonsultasikan dengan DPR karena masih dalam proses pembahasan APBN, sehingga ruang itu diberikan keleluasaan.

"Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” kata dia.

Saat ini Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjadi perhatian publik dengan gaya koboi dan berkomunikasi yang ceplas-ceplos. Hal ini disorot DPR

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Misbakhun  DPR  Purbaya Yudhi Sadewa  purbaya 
BERITA MISBAKHUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp