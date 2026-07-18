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JPNN.com - Nasional - Humaniora

DPR Sentil Mentalitas PNS & PPPK yang Cuma Datang, Pulang, Ngopi, Sore Presensi

Sabtu, 18 Juli 2026 – 15:23 WIB
DPR Sentil Mentalitas PNS & PPPK yang Cuma Datang, Pulang, Ngopi, Sore Presensi - JPNN.COM
Ketua Komisi II DPR M. Rifqinizamy Karsayuda menyentil mentalitas PNS dan PPPK yang cuma datang, pulang, ngopi, sore presensi. Foto: dok DPR

jpnn.com, JAKARTA - DPR menyentil mentalitas sebagian pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurut Ketua Komisi II DPR RI H. M. Rifqinizamy Karsayuda, gaya aparatur sipil negara (ASN) PNS maupun PPPK tidak berubah, meski zaman sudah berubah.

"ASN kita baik PNS maupun PPPK kerjanya datang kantor hanya presensi, kemudian pulang, ngopi, sore datang presensi," kata Rifqinizamy saat memimpin rapat kerja bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini pada 15 Juli 2026.

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Budaya tersebut seperti sudah mengakar, padahal tuntutan zaman terhadap kinerja ASN itu makin tinggi. 

Ironinya, dengan budaya seperti itu PNS bisa menikmati pensiun seumur hidup.

Politikus Fraksi Partai Nasional Demokrat itu mencontohkan, PNS usia 70 tahun menikahi gadis 25 tahun setelah istri pertamanya meninggal. 

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Kemudian pada usia 75 tahun PNS-nya meninggal. Pensiunnya dinikmati istri dan anaknya hingga usia 21 tahun. 

"Itu berarti negara membiayai pensiun PNS seumur hidup, padahal belum tentu kinerjanya seimbang dengan yang diberikannya kepada negara," ucapnya.

Ketua Komisi II DPR M. Rifqinizamy Karsayuda menyentil mentalitas PNS dan PPPK yang cuma datang, pulang, ngopi, sore presensi

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TAGS   PNS  mentalitas  PPPK  Rifqinizamy Karsayuda  ASN  RUU ASN  DPR 
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