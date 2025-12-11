Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

DPRD Bogor Godok Raperda Baru untuk Penataan Pasar dan Toko Swalayan

Kamis, 11 Desember 2025 – 16:00 WIB
DPRD Bogor Godok Raperda Baru untuk Penataan Pasar dan Toko Swalayan - JPNN.COM
DPRD Kota Bogor mulai membahas Raperda Penyelenggaraan Pasar dengan melibatkan berbagai pihak. Foto: Humas

jpnn.com, BOGOR - DPRD Kota Bogor menyetujui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dalam rapat paripurna, baru-baru ini.

Raperda tersebut disusun untuk mengatur sebaran pusat perbelanjaan dan menjaga stabilitas perekonomian daerah.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Anna Mariam Fadhilah, menyatakan aturan ini diperlukan untuk menghadapi perkembangan perdagangan di Kota Bogor.

Baca Juga:

“Diperlukan pengaturan yang tepat dari Pemerintah Daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Raperda ini menargetkan perlindungan, penataan, serta pemberdayaan pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

Sinergi antara pasar rakyat dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan juga menjadi fokus agar distribusi dan tata niaga berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.

Baca Juga:

DPRD Kota Bogor turut melibatkan masyarakat dalam penyusunan draft awal Raperda melalui rapat dengar pendapat (RDP).

Pelibatan ini mencakup masyarakat umum, mahasiswa, pakar ekonomi, serta tenaga ahli untuk memastikan aturan yang disusun sesuai kondisi nyata di lapangan.

DPRD Kota Bogor mulai membahas Raperda Penyelenggaraan Pasar dengan melibatkan berbagai pihak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPRD Kota Bogor  Raperda  Pemerintah Daerah  Raperda Penyelenggaraan Pasar 
BERITA DPRD KOTA BOGOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp