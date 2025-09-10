Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

DPRD Jabar Tetapkan Cirebon Timur Jadi CDPOB

Rabu, 10 September 2025 – 20:50 WIB
Gedung DPRD Jabar. Foto: IST - diambil dari radarbandung

jpnn.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar) resmi menetapkan Cirebon Utara sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). 

Penetapan ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar pada Rabu (10/9/2025). 

Keputusan tersebut menandai langkah penting bagi pemekaran wilayah Kabupaten Cirebon, yang selama ini terus diperjuangkan oleh masyarakat di kawasan timur. 

Dengan status CDPOB, Cirebon Timur akan menjalani masa persiapan sebelum resmi ditetapkan sebagai daerah otonomi baru (DOB).

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengatakan persetujuan terhadap CDPOB Cirebon Timur merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan dan hasil perjuangan panjang masyarakat setempat yang sejak lama ingin membentuk kabupaten baru.

"Sejarah panjang dan pembahasan selama kurang lebih 20 tahun dari tingkat desa sampai kabupaten akhirnya hari ini menapaki babak baru di tingka Provinsi Jawa Barat. Terimakasih kepada rakyat Cirebon Timur," kata Ono dalam rapat paripurna.

Selanjut, Ono meminta persetujuan forum apakah usulan pembentukan CDPOB Kabupaten Cirebon Timur sebagaimana disebutkan dalam laporan Komisi I dapat disetujuiatau tidak.

Peserta sidang pun sepakat memberi persetujuan. "Setuju," ucap anggota DPRD yang mengikuti rapat paripurna disambut teriakan dan sambutan tepuk tangan dari Forum Cirebon Timur Mandiri yang hadir.

TAGS   cirebon timur  CDPOB  pemekaran  DPRD Jabar  moratorium dob  Kemendagri  Ono Surono 

