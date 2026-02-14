Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

DPRD Kota Bogor Apresiasi Pembentukan Satgas LPBI NU

Sabtu, 14 Februari 2026 – 14:22 WIB
DPRD Kota Bogor Apresiasi Pembentukan Satgas LPBI NU - JPNN.COM
DPRD Kota Bogor apresiasi pembentukan Satgas LPBI NU untuk perkuat peran sosial. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi, mendorong Nahdlatul Ulama Kota Bogor memperkuat kontribusi nyata di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan saat puncak peringatan Harlah NU ke-100 tingkat Kota Bogor yang digelar di Balai Kota, baru-baru ini.

Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi penguat peran organisasi keagamaan dalam menjawab kebutuhan warga.

Baca Juga:

Aswandi menegaskan eksistensi organisasi tidak hanya diukur dari kegiatan seremonial, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga Nahdliyin.

“PR penting setelah rangkaian Harlah ini adalah bagaimana keberadaan NU bisa dirasakan langsung oleh warga Kota Bogor. Pengurus harus merancang program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat,” ujar pria yang akrab disapa Kiwong itu.

Selain aspek sosial, dia menyoroti pentingnya penguatan ideologi. PCNU Kota Bogor diharapkan konsisten menyebarluaskan ajaran Ahlusunnah wal Jama’ah sebagai benteng ideologi di wilayah tersebut.

Baca Juga:

Kiwong juga memberikan apresiasi atas pengukuhan Satgas Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Kota Bogor.

Menurutnya, kehadiran satgas tersebut penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.

DPRD Kota Bogor apresiasi pembentukan Satgas LPBI NU untuk perkuat peran sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPRD Kota Bogor  Satgas LPBI NU  Warga Nahdiyin  PCNU Kota Bogor 
BERITA DPRD KOTA BOGOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp