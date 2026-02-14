DPRD Kota Bogor Apresiasi Pembentukan Satgas LPBI NU

jpnn.com, BOGOR - Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi, mendorong Nahdlatul Ulama Kota Bogor memperkuat kontribusi nyata di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan saat puncak peringatan Harlah NU ke-100 tingkat Kota Bogor yang digelar di Balai Kota, baru-baru ini.

Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi penguat peran organisasi keagamaan dalam menjawab kebutuhan warga.

Baca Juga: Aduan Warga Katulampa soal Penjualan Miras Masuk DPRD Kota Bogor

Aswandi menegaskan eksistensi organisasi tidak hanya diukur dari kegiatan seremonial, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya warga Nahdliyin.

“PR penting setelah rangkaian Harlah ini adalah bagaimana keberadaan NU bisa dirasakan langsung oleh warga Kota Bogor. Pengurus harus merancang program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat,” ujar pria yang akrab disapa Kiwong itu.

Selain aspek sosial, dia menyoroti pentingnya penguatan ideologi. PCNU Kota Bogor diharapkan konsisten menyebarluaskan ajaran Ahlusunnah wal Jama’ah sebagai benteng ideologi di wilayah tersebut.

Kiwong juga memberikan apresiasi atas pengukuhan Satgas Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Kota Bogor.

Menurutnya, kehadiran satgas tersebut penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.