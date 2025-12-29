Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

DPRD Kota Bogor Dukung Peningkatan Layanan Emergensi PSC Gesit 119

Senin, 29 Desember 2025 – 14:47 WIB
DPRD Kota Bogor Dukung Peningkatan Layanan Emergensi PSC Gesit 119 - JPNN.COM
Ketua DPRD Kota Bogor menegaskan komitmen peningkatan layanan kesehatan lewat kehadiran PSC Gesit 119. Foto: dok. humas DPRD Kota Bogor

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil mendukung peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, seiring hadirnya Gedung UPTD Public Safety Center (PSC) Gesit 119.

Fasilitas tersebut diharapkan mampu mempercepat layanan kegawatdaruratan yang terpadu dan responsif bagi warga Kota Bogor.

Adityawarman mengatakan, PSC 119 menjadi bukti bahwa sektor kesehatan tetap menjadi prioritas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor.

Baca Juga:

Keberadaan pusat layanan darurat ini dinilai sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan pertolongan medis yang cepat dan terkoordinasi.

“Pusat layanan kegawatdaruratan terpadu seperti PSC 119 akan mempercepat pelayanan medis darurat dan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang memerlukan pertolongan cepat,” ujar Adityawarman dalam keterangannya, Senin (29/12).

Dia menambahkan, PSC 119 melengkapi jaringan fasilitas kesehatan yang telah ada di Kota Bogor.

Baca Juga:

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Kota Bogor saat ini memiliki 20 rumah sakit, 25 puskesmas, dan 38 klinik pratama yang dinilai telah memenuhi rasio fasilitas kesehatan untuk melayani masyarakat, termasuk peserta BPJS Kesehatan.

Selain itu, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Bogor telah mencapai lebih dari 101 persen, yang menunjukkan hampir seluruh warga memiliki akses jaminan kesehatan.

Ketua DPRD Kota Bogor menegaskan komitmen peningkatan layanan kesehatan lewat kehadiran PSC Gesit 119.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPRD Kota Bogor  PSC Gesit 119  Layanan Emergensi  Adityawarman Adil  Fasilitas Kesehatan 
BERITA DPRD KOTA BOGOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp