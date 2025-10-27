DPRD-Pemkot Tangsel Gelar GPM Ngider: Sediakan Pangan Terjangkau untuk Warga

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Maria Teresa Suhardja menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Ngider Tangsel di halaman Kantor Kecamatan Ciputat, Senin (27/10).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara DPRD Kota Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3).

Dengan mengusung tema “Bersama Wakil Rakyat, Wujudkan Pangan Murah dan Meningkatkan Daya Beli Masyarakat”, kegiatan ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dan wakil rakyat dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Politisi muda Partai Gerindra tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjawab kebutuhan dasar warga.

“Kegiatan ini adalah bentuk nyata kolaborasi kami di DPRD bersama pemerintah daerah dalam memastikan harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat, untuk itu acara ini kami memberikan 300 kupon dan terbuka untuk umum yang tidak membawa kupon." ujar Maria Teresa.

Maria juga menambahkan, program ini merupakan salah satu implementasi dari Asta cita Presiden Prabowo Subianto kedua, khususnya dalam hal kemandirian bangsa melalui swasembada pangan pangan.

“Bersama-sama dan bergotong royong, kita ingin memenuhi kebutuhan dasar pangan masyarakat,” tambahnya.

Menariknya, penyelenggaraan GPM Ngider Tangsel kali ini disubsidi secara mandiri oleh Maria Teresa Suhardja dan

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo. Acara dihelat dengan berkolaborasi pula bersama pihak Gerakan Pangan Nasional (GPN) dan DKP3 Tangsel.