DPS Muktamar ke-35 NU Terbit, Gus Salam Ingatkan soal Legalitas

jpnn.com - JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasukkan 501 pengurus wilayah, cabang, dan cabang istimewa ke dalam Daftar Peserta Sementara (DPS) Tahap I Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf mengatakan penetapan DPS Tahap I pada 1 Agustus 2026 merupakan bagian dari proses verifikasi kepesertaan menjelang muktamar yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

"Berdasarkan pengumuman tertanggal 1 Agustus 2026, sebanyak 501 kepengurusan NU masuk dalam DPS Tahap I," kata Gus Ipul -panggilan Saifullah Yusuf.

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Dia menjelaskan, 501 kepengurusan tersebut terdiri atas 31 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), 456 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan 14 Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Menurut dia, daftar tersebut disusun berdasarkan pemutakhiran data kepengurusan hingga 31 Juli 2026.

"Masih ada sejumlah PWNU lainnya yang saat ini masih berproses. Setelah 15 Agustus 2026 nanti akan ditetapkan daftar peserta tetap," katanya.

PBNU memperkirakan jumlah peserta Muktamar ke-35 NU mencapai sekitar 560 kepengurusan dari tingkat wilayah, cabang, hingga cabang istimewa. Setiap kepengurusan akan mengirimkan empat delegasi.

Saat ini, PBNU masih melakukan verifikasi dan pencermatan data kepesertaan. Hasilnya akan menjadi dasar penetapan DPS Tahap II yang dijadwalkan pada 7 Agustus 2026 sebelum ditetapkan sebagai DPT.