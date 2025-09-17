Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

DPW Banten Dukung Agus Suparmanto jadi Ketum PPP

Rabu, 17 September 2025 – 17:20 WIB
Ketua DPW PPP Banten Subadri Ushuludin mengatakan pihaknya solid mendukung mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjadi ketua umum partai berlambang Ka'bah tersebut. Foto: dok sumber

jpnn.com - Ketua DPW PPP Banten Subadri Ushuludin mengatakan pihaknya solid mendukung mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjadi ketua umum partai berlambang Ka'bah tersebut.

Dikatakannya, Agus Suparmanto dikenal sebagai sosok pengusaha yang tekun menjalankan bisnisnya, sehingga dari sisi finansial diyakini bisa mengcover kebutuhan partai hingga Pemilu mendatang.

"Pak Agus merupakan sosok pengusaha yang tekun menjalankan bisnisnya sehingga memiliki finansial dan keuangan yang kuat, tentunya hal itu yang dibutuhkan PPP saat ini untuk kembali ke Senayan," katanyanya.

Soal popularitas, ia meyakini Sebagian masyarakat Indonesia sudah mengenal Agus Suparmanto karena pernah menjabat sebagai menteri perdagangan di era Presiden Jokowi.

"Pak Agus merupakan sosok salah satu tokoh yang terkenal di Indonesia, beliau pernah menjadi menteri dan pernah berproses di beberapa organisasi," tambahnya.

Selain itu, kata dia, Agus dikenal dekat dengan ulama kharismatik PPP, KH. Maimoen Zubair. Agus juga dikenal di kalangan pesantren dan sering memberi bantuan.

"Berdasarkan kriteria itu, Pak Agus sangat layak untuk diusung menjadi calon ketua umum DPP PPP dan diharapkan bisa membawa PPP ke arah yang lebih baik dan pada tahun 2029. PPP bisa melenggang lagi di Senayan di bawah kepemimpinan pak Agus," pungkasnya. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

