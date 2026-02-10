DPW PAN Sumut Tegaskan Mengawal Kepemimpinan Presiden Prabowo Hingga 2034

jpnn.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan sikap politiknya untuk secara konsisten dan total mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hingga 2034.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi arah utama kerja politik PAN dalam menghadapi Pemilu Legislatif 2029.

Sekretaris DPW PAN Sumatera Utara Dedy Irawan menyampaikan dukungan PAN kepada Presiden Prabowo bukan sekadar sikap koalisi pemerintahan, melainkan bentuk kesetiaan politik yang telah teruji dalam sejarah panjang pemilihan presiden di Indonesia.

PAN secara konsisten memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dalam setiap Pilpres dan tetap berdiri tegak mengawal kepemimpinan beliau saat ini.

“PAN adalah partai yang paling konsisten dan setia mendukung Prabowo Subianto. Dukungan ini bukan hanya pada momentum Pilpres, tetapi juga dalam mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo dan seluruh kebijakan strategisnya hingga 2034,” tegas Dedi Irawan di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dia menegaskan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan hanya memberikan dua instruksi politik yang jelas kepada seluruh kader PAN di Indonesia.

Pertama, mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh program kerakyatan dan agenda strategis nasional hingga 2034.

Kedua, memfokuskan seluruh kekuatan partai untuk memenangkan Pemilu Legislatif 2029 dengan target PAN masuk empat besar nasional.