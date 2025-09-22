Close Banner Apps JPNN.com
DPW PPP Jawa Barat Solid Mendukung Agus Suparmanto Jadi Ketum 2025-2030

Senin, 22 September 2025 – 08:45 WIB
DPW PPP Jawa Barat (Jabar) resmi mendukung mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto sebagai calon ketum PPP 2025-2030. DPW PPP Jabar menyampaikan pernyataan dukungan terhadap Agus Suparmanto setelah melaksanakan Mukerwil IV di Bandung, Jabar, Minggu (21/9). Foto: Source for JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP akan menggelar Muktamar X pada akhir September 2025. Menjelang Muktamar X, Dewan Pimpinan Wilayah PPP kompak mendukung mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjadi calon ketua umum PPP periode 2025-2030.

DPW PPP Jabar menyampaikan pernyataan dukungan terhadap Agus Suparmanto itu setelah melaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) IV di Bandung, Jabar,  Minggu (21/9). Forum itu dihadiri jajaran pengurus DPW, badan otonom partai, ketua dan sekretaris DPC seluruh Jawa Barat.

Ketua DPW PPP Jabar Pepep Saepul Hidayat mengatakan proses penentuan sosok yang didukung sebagai ketum itu dilakukan secara transparan.

"Hari ini adalah sebuah proses yang panjang kami bagaimana membangun sinergi antarkader, sehingga setiap tahapan kami bicarakan secara terbuka," kata Pepep dikutip Senin (22/9).

Pepep mengatakan pihaknya melihat sosok Agus sebagai harapan baru bagi PPP dalam mengembalikan kejayaan partai, sehingga mereka memberikan dukungan untuk menjadi ketum.

"Tampilnya harapan baru, Pak Agus Suparmanto, yang menyatakan diri siap dan kami mendukung tentu ini menjadi energi baru untuk gairah partai PPP di Jabar," ungkap Pepep.

Dia menambahkan PPP Jabar memberikan dukungan kepada Agus karena direkomendasikan para ulama dan majelis partai.

"Dari sekian sosok, yang pertama karena partai ini berbasis dukungan dari kalangan pesantren, Pak Agus ini atas rekomendasi majelis syariah, para ulama di Jabar yang telah melakukan komunikasi intensif dengan Pak Agus, merekomendasikan ke kami untuk mendukung beliau," katanya.

