DPW PPP Kalbar dan 14 DPC Kompak Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum

Rabu, 24 September 2025 – 23:01 WIB
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kalimantan Barat menggelar kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Kota Pontianak, Rabu (24/9/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, PONTIANAK - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Kalimantan Barat menggelar kegiatan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Kota Pontianak, Rabu (24/9).

Dalam sambutannya, Ketua DPW PPP Kalbar H Abang Muhammad Nasir menyampaikan keprihatinannya atas kegagalan di pemilu 2024 yang merupakan musibah terburuk dalam sejarah partai.

"PPP wajib harus ada perubahan kepemimpinan, tujuan perubahan untuk kemaslahatan bersama, semangat membawa PPP kembali masuk ke Senayan, tentunya butuh kekuatan yang sangat besar, pemimpin yang berkarakter, dan kita bisa melihat hal tersebut ada dalam diri pribadi H Agus Suparmanto," tegas Bang Nasir.

Sekretaris Wilayah DPW PPP Kalbar H Miftah menyampaikan bahwa dalam putusan hasil Mukerwil tersebut DPW PPP Kalimantan Barat beserta seluruh DPC di bawahnya memutuskan mendukung dan mendeklarasikan H Agus Suparmanto sebagai calon ketua umum PPP periode 2025-2030.

"Acara Mukerwil ini dihadiri Jajaran Pengurus Harian DPW PPP, Majelis -Majelis, Badan Otonom (WPP, AMK, GPK, GMPI), tokoh senior PPP Kalbar dan DPC-DPC PPP se-Kalimantan Barat, semuanya totalitas untuk Agus Suparmanto," tutur H Miftah.

Turut hadir undangan dalam Mukerwil tersebut Ketua DPP PPP H Ainul Yaqin, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta tokoh PPP sekaligus wagub Jawa Tengah KH Taj Yasin Maemun Zubair yang hadir secara virtual.

Dalam sambutannya, Taj Yasin menyampaikan bahwa PPP adalah partai yang diamanahkan oleh ulama dan semua kader memiliki tanggung jawab moral serta tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar.

"Kita berpartai bukan hanya sekedar kekuasaan tapi perjuangan yang diperlntah Allah dalam memperjuangkan agama Islam."

