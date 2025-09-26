DPW PPP Kalsel Alihkan Dukungan dari Agus Suparmanto ke Mardiono

jpnn.com, BANJARBARU - Arah dukungan dari pengurus daerah untuk calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami perubahan jelang pelaksanaan Muktamar X pada 27-29 September 2025.

Salah satunya DPW PPP Kalimantan Selatan yang sebelumnya telah mendeklarasikan mendukung caketum Agus Suparmanto. Kini, mereka menyatakan solid dan siap memenangkan Muhamad Mardiono.

Ketua DPW PPP Kalsel Abdul Hadi mengatakan sebelumnya terdapat kekeliruan dan klaim sepihak dari kubu Agus Suparmanto yang mengakibatkan adanya deklarasi dukungan kepada caketum dari eksternal.

Namun, kini dukungan 100 persen diberikan kepada Muhamad Mardiono yang merupakan kader murni internal PPP.

“Kami kenapa mendukung Pak Agus kemarin sampai deklarasi, karena beliau mengklaim sesuatu hal. Namun, setelah kami dalami dan konfirmasi ternyata bukan, hanya klaim. Karena saya sekarang di sini sudah jelas (ke Pak Mardiono),” kata Abdul Hadi dalam siaran persnya, Jumat (26/9).

Abdul Hadi yang juga Bupati Balangan itu mengaku akhirnya melabuhkan dukungannya untuk Mardiono karena memiliki rekam jejak yang jelas dan baik. Apalagi, saat ini menurutnya Mardiono telah mendapatkan restu Istana untuk maju.

“Pertama karena pemerintah kan bersama Pak Mardiono. Di samping memang Pak Mardiono kader internal, merangkak dari bawah hingga menjadi Plt Ketum seperti sekarang,” ungkapnya.

Abdul Hadi pun optimistis ke depan jika PPP dipimpin Mardiono maka akan kembali ke Senayan di 2029.