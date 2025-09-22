DPW PPP Sultra Deklarasi Dukung Kader Tulen Mardiono Jadi Ketum

jpnn.com, KENDARI - Menjelang perhelatan Muktamar ke-X Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dukungan bagi Muhamad Mardiono untuk menjadi ketua umum terus bertambah dari berbagai kader.

Kini giliran DPW PPP Sulawesi Tenggara lewat Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) meminta Mardiono yang merupakan kader PPP tulen untuk maju dan memimpin kembali partai berlambang Kabah.

“Insyaallah kami siap lahir dan batin, memastikan 17 kabupaten kota solid untuk mendukung Pak Mardiono melanjutkan perjuangannya,” kata Plt Ketua DPW PPP Sultra, Rachmawati Badallah dalam siaran persnya.

Rachmawati menanggapi beberapa upaya orang lain yang ingin menjatuhkan Mardiono lewat narasi kegagalan dalam Pemilu 2024.

Menurutnya, alangkah tidak elok jika kegagalan tersebut adalah milik Mardiono seorang. Sebab, kerja politik adalah kerja kolektif dan pada Pemilu 2024 Mardiono hanya diberikan waktu kurang dari dua tahun.

“Pak Mardiono masih sangat layak. Karena tidak rasional jika diminta pertanggungjawaban atas Pemilu 2024, karena kita anggap itu bukan kegagalan tapi dinamika dan ketentuan tuhan,” ungkapnya.

Baca Juga: Mardiono Lebih Terhormat Mundur dari Pencalonan Caketum PPP

Rachmawati juga menyinggung soal perhelatan Muktamar yang harus dilaksanakan secara bijak dan kondusif tanpa melibatkan ego dari segelintir orang saja apalagi menjelek-jelekan.

“Dinamika itu kan biasa, tetapi salah satu rekom kami di mukerwil ini juga agar semua bisa menyongsong muktamar secara bijak, arif, dan kondusif tanpa menimbulkan perpecahan,” lanjutnya.