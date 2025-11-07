Drager Indonesia Hadirkan Inovasi Baru Bagi Dokter Bedah

jpnn.com, JAKARTA - Drager Indonesia memperkenalkan New Polaris Surgical Light, yang menjadi inovasi terbaru dalam pencahayaan ruang operasi.

Produk itu mampu menghadirkan visibilitas yang presisi bagi dokter bedah, sehingga mendukung efisiensi energi, kenyamanan para tenaga medis, dan mengurangi radiasi yang dialami pasien.

“Kami memahami betapa pentingnya menjaga kualitas pencahayaan di ruang operasi untuk mendukung ketepatan dan kenyamanan tindakan medis," kata Managing Director Drager Indonesia, Ratna Kurniawati, Kamis (6/11).

Produk itu menggabungkan teknologi Light Emitting Diode (LED) yang hemat energi dengan desain ergonomis dan memiliki modularitas tinggi.

"Solusi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja tenaga medis, tetapi juga memberikan keamanan bagi pasien,” ungkapnya.

Dalam dunia medis, keberhasilan tindakan operasi sangat ditentukan oleh keakuratan visual dan kenyamanan tim bedah, terutama pada operasi bedah dengan durasi panjang seperti bedah jantung, toraks, dan pembuluh darah.

Operasi jenis itu identik dengan tiga hal yakni lapangan operasi yang harus terang benderang, keterlibatan lebih dari satu operator di meja bedah, serta risiko radiasi bagi pasien.

"Oleh karena itu, diperlukan sistem pencahayaan ruang operasi yang mampu memberikan visibilitas optimal tanpa mengorbankan rasa nyaman maupun efisiensi kerja tim medis sepanjang prosedur," kata Ketua Perhimpunan Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular Indonesia (HBTKVI), Dr. dr. Prasetyo Edi, Sp.BTKV, Subsp.VE(K), FIATCVS, S.H., M.H., MBA.