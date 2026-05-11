Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Drama 5 Gol di Gianyar, Borneo FC Paksa Persib Bandung Waspada

Senin, 11 Mei 2026 – 22:01 WIB
Drama 5 Gol di Gianyar, Borneo FC Paksa Persib Bandung Waspada - JPNN.COM
Skuad Borneo FC. Foto: Borneo FC.

jpnn.com - Persaingan juara BRI Super League 2025/26 antara Persib Bandung dan Borneo FC kembali memanas.

Borneo FC sukses mencuri kemenangan dramatis 3-2 atas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (11/5/2026).

Pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi sejak awal. Bali United yang bermain di kandang sendiri berhasil membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat aksi Teppei Yachida.

Baca Juga:

Setelah tertinggal, Borneo FC tampil lebih agresif. Pesut Etam menyamakan kedudukan melalui sepakan jarak jauh Mariano Peralta pada menit ke-49.

Tekanan Borneo FC berlanjut hingga berbuah penalti setelah terjadi handball di area pertahanan Bali United.

Peralta yang maju sebagai eksekutor ukses membawa Borneo FC berbalik unggul 2-1 pada menit ke-74.

Baca Juga:

Keunggulan itu tidak bertahan lama. Dua menit berselang, Bali United menyamakan kedudukan setelah situasi kemelut di depan gawang berakhir dengan gol bunuh diri Caxambu.

Namun, Borneo FC memastikan pulang dengan kepala tegak. Juan Villa mencetak gol penentu pada menit ke-79 sekaligus mengunci kemenangan timnya dengan skor 3-2.

Persaingan juara BRI Super League 2025/26 antara Persib Bandung dan Borneo FC kembali memanas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Borneo FC  Persib  Persib Bandung  Super League  klasemen Super League 
BERITA BORNEO FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp