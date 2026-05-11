Drama 5 Gol di Gianyar, Borneo FC Paksa Persib Bandung Waspada

Senin, 11 Mei 2026 – 22:01 WIB

jpnn.com - Persaingan juara BRI Super League 2025/26 antara Persib Bandung dan Borneo FC kembali memanas.

Borneo FC sukses mencuri kemenangan dramatis 3-2 atas Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (11/5/2026).

Pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi sejak awal. Bali United yang bermain di kandang sendiri berhasil membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat aksi Teppei Yachida.

Setelah tertinggal, Borneo FC tampil lebih agresif. Pesut Etam menyamakan kedudukan melalui sepakan jarak jauh Mariano Peralta pada menit ke-49.

Tekanan Borneo FC berlanjut hingga berbuah penalti setelah terjadi handball di area pertahanan Bali United.

Peralta yang maju sebagai eksekutor ukses membawa Borneo FC berbalik unggul 2-1 pada menit ke-74.

Keunggulan itu tidak bertahan lama. Dua menit berselang, Bali United menyamakan kedudukan setelah situasi kemelut di depan gawang berakhir dengan gol bunuh diri Caxambu.

Namun, Borneo FC memastikan pulang dengan kepala tegak. Juan Villa mencetak gol penentu pada menit ke-79 sekaligus mengunci kemenangan timnya dengan skor 3-2.