Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Drama Akhir Laga Lawan Persebaya Surabaya, Kabar Lega Datang untuk Persib Bandung

Rabu, 04 Maret 2026 – 03:45 WIB
Drama Akhir Laga Lawan Persebaya Surabaya, Kabar Lega Datang untuk Persib Bandung - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung menjalani sesi latihan pada malam hari. Foto: Persib.

jpnn.com - Kekhawatiran sempat menyelimuti Persib Bandung seusai laga melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Super League, Senin (2/3/2026).

Striker Persib Sergio Castel harus mendapat penanganan medis lanjutan setelah mengalami benturan pada menit-menit akhir pertandingan.

Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-88, Castel langsung memberi warna pada permainan.

Baca Juga:

Penyerang asal Spanyol itu menciptakan dua peluang berbahaya, salah satunya berujung bola membentur tiang gawang

Namun, tak lama berselang, pemain berusia 31 tahun itu terlibat insiden yang membuat tim medis harus bergerak cepat.

Castel sempat mendapat perawatan di sisi lapangan sebelum akhirnya dievakuasi menggunakan ambulans.

Baca Juga:

Dalam proses tersebut, terjadi penyesuaian teknis di area stadion sehingga tim medis harus memastikan prosedur evakuasi tetap berjalan sesuai standar keselamatan pemain.

Dokter tim Persib dr. Wira Prasetya Chandra memastikan kondisi sang pemain tidak mengarah pada masalah serius.

Kekhawatiran sempat menyelimuti Persib Bandung seusai laga melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Super League, Senin (2/3/2026).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Sergio Castel  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp