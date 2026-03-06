Drama di Maroko! Pelatih Bersejarah Walid Regragui Mundur Menjelang Piala Dunia 2026

jpnn.com - Pelatih Timnas Maroko Walid Regragui resmi melepaskan jabatannya hanya beberapa bulan sebelum digelarnya Piala Dunia 2026.

Keputusan tersebut cukup mengejutkan mengingat Regragui merupakan sosok yang membawa Singa Atlas mencetak sejarah di panggung dunia.

Isu mengenai kemungkinan hengkangnya pelatih berusia 49 tahun itu sebenarnya sudah berembus sejak Maroko gagal menjuarai Piala Afrika 2025.

Namun, kepastian mundurnya Regragui baru diumumkan pada Kamis (5/3/2026) malam waktu setempat.

Dalam penjelasannya, Regragui menilai tim membutuhkan perubahan arah menjelang turnamen besar yang akan datang.

"Menurut saya, tim ini memerlukan sosok pelatih baru yang bisa membawa sudut pandang berbeda, menghadirkan energi segar, dan memberikan dinamika baru di dalam tim," ucap Regragui dilansir ESPN.

Regragui tercatat sebagai salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah sepak bola Maroko.

Di bawah arahannya, Maroko membuat sensasi besar pada Piala Dunia 2022 dengan menembus babak semifinal, pencapaian terbaik yang pernah diraih negara Afrika di ajang empat tahunan tersebut.