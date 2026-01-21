Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Drama Federico Barba Berakhir, Keputusan untuk Persib Bandung Akhirnya Diambil

Rabu, 21 Januari 2026 – 18:58 WIB
Drama Federico Barba Berakhir, Keputusan untuk Persib Bandung Akhirnya Diambil
Bek Persib Bandung Federico Barba. Foto: persib

jpnn.com - Teka-teki masa depan Federico Barba bersama Persib Bandung akhirnya terjawab.

Bek asal Italia itu dipastikan tetap menjadi bagian dari skuad Maung Bandung pada putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Kepastian tersebut disampaikan langsung bos Persib Umuh Muchtar setelah adanya komunikasi intens antara manajemen klub dan sang pemain.

Isu hengkang yang sempat mencuat dalam beberapa pekan terakhir pun mereda.

"Barba Alhamdulillah, setidaknya tetap bersama dengan kami (bertahan di Persib)," ucap Umuh.

Nama Barba sebelumnya ramai diperbincangkan publik sepak bola nasional.

Pemain yang baru bergabung pada awal musim itu disebut-sebut tidak nyaman dan mempertimbangkan angkat kaki lebih cepat dari Indonesia.

Faktor adaptasi menjadi sorotan. Ini merupakan pengalaman pertama Barba bermain di negara beriklim tropis.

Teka-teki masa depan Federico Barba bersama Persib Bandung akhirnya terjawab. Simak selengkapnya di sini.

