Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Drama Imbang Lawan Thailand Antar Timnas Futsal Indonesia ke Final ASEAN U-16 Boys' Championship

Sabtu, 27 Desember 2025 – 22:00 WIB
Drama Imbang Lawan Thailand Antar Timnas Futsal Indonesia ke Final ASEAN U-16 Boys' Championship - JPNN.COM
Skuad Timnas futsal putra Indonesia saat berlaga pada ajang ASEAN U-16 Boys' Futsal Championship 2025 melawan Thailand di Nonthaburi Hall, Bangkok, Sabtu (27/12). Foto: Facebook/Changsuek

jpnn.com - Timnas futs Indonesia memastikan tiket ke final ASEAN U-16 Boys' Futsal Championship 2025 seusai menahan imbang Thailand.

Skor 3-3 menutup pertandingan Indonesia vs Thailand yang berlangsung di Nonthaburi Hall, Bangkok, Sabtu (27/12/2025).

Pada laga ini, Garuda Muda sempat unggul lebih dahulu melalui gol Muhamad Dafa Ramadan menit ke-5 dan 9, serta Hetson Messi Hamonangan (28').

Baca Juga:

Namun, keunggulan itu gagal dipertahankan hingga akhir pertandingan setelah Thailand mampu menyamakan kedudukan lewat gol Sunet Tanapob pada menit ke-7 dan Wangsilpakhun Punno (30', 33').

Pelatih Timnas futsal U-16 ndonesia, Reka Cahya Punthoadi menilai anak asuhannya sudah berjuang luar biasa di laga ini.

Hasil imbang di fase grup diharapkan menjadi modal berharga untuk kembali melawan Thailand di partai final.

Baca Juga:

“Pertandingan yang sangat luar biasa. Kami mencoba untuk bisa memenangkan laga ini dan semua pemain menampilkan penampilan luar biasa,” ujar Reka.

Senada dengan sang pelatih, pemain Timnas futsal Indonesia Akmal Nashrur Rizki mengapresiasi semangat juang rekan-rekannya.

Timnas futsal putra Indonesia melangkah ke final ASEAN U-16 Boys' Futsal Championship 2025 seusai menahan imbang Thailand, Sabtu (27/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Futsal Indonesia  Timnas Futsal U-16  ASEAN U-16 Boys Futsal Championship  Timnas Futsal 
BERITA TIMNAS FUTSAL INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp